  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. İngiltere’de 30 Ocak’tan bu yana en yüksek günlük vaka açıklandı
Takip Et

İngiltere’de 30 Ocak’tan bu yana en yüksek günlük vaka açıklandı

İngiltere'de COVID-19 vaka sayısı, 30 Ocak tarihinden bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 


İngiltere’de COVID-19 salgınında son 24 saatte 22 bin 868 vakanın  tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 755 bin 78’e ulaşırken, ülkede 30 Ocak’tan bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi.

İngiltere’de COVID-19’a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı artış  göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan  açıklamada, son 24 saatte 22 bin 868 vakanın tespit edilmesi ile  toplam vaka sayısının 4 milyon 755 bin 78’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı 30 Ocak’ta tespit  edilen 23 bin 138 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede  son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 128 bin 103’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan COVID-19’a ilişkin aşı  verilerine göre toplamda 44 milyon 454 bin 511 kişinin aşının ilk  dozunu aldığı, 32 milyon 583 bin 746 kişinin ise aşının her iki dozunu  aldığı belirtildi.

Kısıtlamaların 19 Temmuz’da kaldırılması bekleniyor

İngiltere’de kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber vaka sayılarında  hızlı bir artış görülürken, hükümet 19 Temmuz’da kısıtlamaların  tamamen sona ermesini planlıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson  bugün yaptığı açıklamada, 19 Temmuz’da kısıtlamaların kaldırılmasının
"büyük ihtimalle" gerçekleşeceğini aktardı. Johnson kısıtlamaların
"geri döndürülemez" olarak kaldırılacağının altını çizerek, ilerleyen  saatlerde görevine yeni atanan Sağlık Bakanı Sajid Javid’in da  kısıtlamalara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.