İngiltere'de adım adım başbakanlığa: Rishi Sunak 4. turu da kazandı

İngiltere'de 13 Temmuz'daki oylamanın ilk turunda, eski Bakan Sunak 88 oyla ile en fazla milletvekilinden oy alan aday olmuştu. Bu Turda Mordaunt 67, Truss 50, Badenoch 40, Tugendhat 37 ve Braverman 32 oy aldı.

Sunak'ın istifasının ardından yerine atanan Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ile eski sağlık bakanlarından Jeremy Hunt ise ilk turda 30 milletvekilinin oyunu alamamış ve baraja takılarak elenmişti.

İkinci turda Sunak, 101 oy alarak yine birinci sırada yer aldı. Mordaunt 83, Truss 64, Badenoch 49, Tugendhat 32 oy aldı. Braverman ise 30 oy barajının altında kalarak 27 oyla liderlik yarışına veda etti.

Sunak dün yapılan 3 tur seçiminde 115, Mordaunt 82, Truss 71, Badenoch 58, Tugendhat 31 oy aldı. Tugendhat bu turda en az oyu aldığı için elendi.

Bugün yapılan son turda ise Sunak 118 oy alarak yine birinciliği kimseye kaptırmadı. En büyük rakibi Penny Mordaunt 92 oy, Liz Truss 86 oy, Kemi Badenoch ise 59 oy aldı. En az oyu alan Badenoch de böylelikle elenmiş oldu.

Bu sonuçlarda büyük bir değişiklik olmaz ise, Rishi Sunak İngiltere Başbakanı olan ilk Hint kökenli vatandaş olarak tarihe geçecek.