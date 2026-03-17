İngiltere'de akaryakıt alarmı! Fiyatlar 18 ayın zirvesinde

Orta Doğu'da devam eden savaşın etkisiyle İngiltere'de akaryakıt fiyatları son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Artan petrol fiyatlarının tüketiciye yansıması, ülkede enflasyonist baskıların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Benzin ve dizelde sert artış

Hükümet verilerine göre, pazartesi günü benzinin litre fiyatı bir önceki haftaya kıyasla 4,6 peni artarak ortalama 140,28 peniye yükseldi. Bu seviye, Ağustos 2024'ten bu yana görülen en yüksek fiyat olurken, 2022'deki enerji krizi döneminden bu yana en büyük haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

Dizel fiyatı ise yaklaşık 10 peni artışla litre başına 158,78 peniye çıkarak 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Petrol fiyatları ve jeopolitik etki

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimin etkili olduğu belirtiliyor. Brent petrol fiyatının 100 doların üzerine çıkması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticareti aksatması, küresel enerji piyasalarında maliyetlerin hızla artmasına yol açtı.

Bu gelişmelerin, İngiltere'de akaryakıt fiyatları üzerinden doğrudan tüketiciye yansıdığı değerlendiriliyor.

Hükümetten uyarı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, petrol perakendecileri ve enerji tedarikçilerine fiyat artışlarında temkinli olunması çağrısında bulundu. Reeves, rekabet kurumunu “haksız fiyat artışlarına karşı yüksek alarmda” olmaya davet etti.

Öte yandan Bakan Reeves'in, eylül ayında planlanan akaryakıt vergisi artışını geri çekmesi yönünde artan baskıyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.