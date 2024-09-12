İngiltere'de Amazon yatırımının ardından veri merkezlerinde 'kritik ulusal altyapı' statüsü kararı

İngiltere hükümeti, ülkenin dijital altyapısına yönelik siber tehditlere karşı daha fazla koruma sağlamak amacıyla veri merkezlerini "kritik ulusal altyapı" (Critical National Infrastructure - CNI) olarak sınıflandıracağını duyurdu. Bu karar, ülkedeki veri merkezlerinin su ve enerji gibi temel hizmetlerle aynı seviyede koruma altına alınmasını sağlayacak.

Bu hamlenin, son dönemde Amazon Web Services gibi şirketlerin veri merkezleri yatırımlarıyla paralel olarak geldiği görülüyor. Amazon, İngiltere'de veri merkezleri kurmak ve yönetmek için önümüzdeki beş yıl içerisinde 8 milyar pound yatırım yapacağını açıklamıştı. Aynı zamanda, DC01UK gibi şirketlerin de Avrupa'nın en büyük veri merkezi olacak bir projeye 3 milyar 75 milyon pound yatırım yapması planlanıyor.

İngiltere Teknoloji Bakanı Peter Kyle, veri merkezlerinin kritik altyapı statüsüne alınmasının, olası siber saldırılar ve beklenmedik olaylar karşısında hükümetle daha etkin bir koordinasyon ve işbirliği sağlayacağını belirtti.

Bu adım, veri merkezlerinin İngiltere ekonomisine olan önemini vurgularken, ülkenin dijital altyapısının gelecekteki güvenliğine yönelik önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor