İngiltere'de araç üretimi son 70 yılın en düşük seviyesinde!

İngiltere'de otomobil ve hafif ticari araç üretimi, 2025 yılının ilk yarısında son 70 yılın en düşük seviyelerine geriledi. İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından paylaşılan verilere göre, yılın ilk altı ayında ülkede toplam üretim geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 azalarak 417 bin 232 adette kaldı.

Vauxhall'un tesisini kapatması etkili oldu

Bu süreçte otomobil üretimi yüzde 7,3 oranında düşerken, Vauxhall'un mart ayında Luton'daki tesisini kapatmasının ardından hafif ticari araç üretimi yüzde 45,3'lük keskin bir gerileme yaşadı.

Üretimdeki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin yarattığı belirsizliklerin etkili olduğu belirtildi. Ancak, ABD ile İngiltere arasında varılan ticaret anlaşmasının ardından haziran ayında üretimde toparlanma sinyalleri gözlendi. Verilere göre, haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 6,6 artış gösterdi.

COVID-19 hariç 1953'ten beri en düşük seviye

Buna rağmen yılın genelinde üretimin, COVID-19 salgını dönemindeki kapanmalar hariç tutulduğunda, 1953'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleştiği vurgulandı. Tahminler, yıl sonunda üretimin yüzde 15 azalarak 755 bin adet düzeyinde kalacağına, 2026 itibarıyla ise yeniden büyüme eğilimine girerek 800 bin adetin üzerine çıkacağına işaret ediyor.