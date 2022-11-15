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İngiltere'de asgari ücreti artırma planı

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak'ın asgari ücreti artırmayı planladığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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The Times gazetesinin haberine göre İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak asgari ücreti artırmayı planlıyor.

Sunak, geçinmeye yetecek ulusal ücreti artıracak ve 8 milyon hane halkına 1100 GBP'ye yaşam maliyeti ödemesi yapacak.

Habere göre Başbakan Sunak ve Maliye Bakanı Hunt, geçinmeye yetecek ulusal ücretin saat başına 9,50 GBP'den 10,40 GBP'ye çıkarılmasını kabul edecekler. Bu yaklaşık yüzde 10 artışa denk geliyor.