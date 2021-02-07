İngiltere'de aşılama 12 milyonu aştı

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 845 COVID-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 945 bin 680'e çıktı.

Son 24 saatte 373 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 112 bin 465'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyon 14 bin 288'e ulaştı, bunlardan 511 bin 447'sine ikinci doz aşı uygulandı.

29 bin 326 kişinin tedavisi sürüyor

Ülkede 29 bin 326 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 505'i yoğun bakımda bulunuyor.

COVID-19 salgınına karşı aşılama programının 8 Aralık'ta başladığı ülkede, 70 yaşın üzerindekiler, bakımevi sakinleri ve çalışanları, sağlık çalışanları ve 70 yaşın altında olup da klinik olarak savunmasız olanlara, yaygın kullanım izni verilen Oxford-AstraZeneca, Moderna ve BionTech-Pfizer COVID-19 aşıları yapılıyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 15 Şubat'a kadar öncelikliler listesinde yer alan ilk 4 grubun tamamını, mayısa kadar da 50-69 yaş aralığındakileri aşılamayı planladıklarını belirtmişti.