İngiltere'de bahis skandalı: Sunak'ın asistanına soruşturma

İngiltere Başbakanı Sunak'ın danışmanının seçim tarihi üzerine bahis oynadığı ortaya çıktı.

İngiltere medyasında yer alan habere göre, Williams hakkında, resmi açıklama yapılmadan önce seçim tarihi üzerine 100 sterlinlik (yaklaşık 4 bin lira) bahis oynadığı iddiasıyla Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Şans Oyunları Komisyonu tarafından soruşturma başlatıldı.

Williams, yaptığı açıklamada, bir gazetecinin kendisini araması sonrası konudan haberdar olduğunu söyledi.

Hesap verme konusunda tamamen şeffaf olmak gerektiğini kaydeden Williams, "Haftalar önce seçim tarihi üzerine bahis oynadım. Bu da tamamen rutin olan bir soruşturmaya yol açtı. Soruşturmayla işbirliği içinde olacağım." dedi.

Montgomeryshire ve Glyndwr bölgesinden milletvekili adayı olan Williams, dikkatlerin seçim kampanyasından başka yöne çekilmesini istemediğini belirterek, "Bunun nasıl görüneceğini önceden düşünmem gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Bir Muhafazakar Parti sözcüsü de, "Komisyon ile bir adayımız arasındaki süreçten haberdarız. Soruşturma yürütülen kişinin tamamen şahsi bir meselesi. Bağımsız bir kurum olan komisyonun incelemesi sürerken daha fazla yorum yapmak doğru olmaz." dedi.

İşçi Partili Jonathan Ashworth ise, bahis 100 sterlin değerinde olsa bile Williams'ın davranışının olağan dışı bir hareket olduğunu söyledi.

Ashworth, "Rishi Sunak bunu biliyordu ancak bir tepki göstermedi. Sunak'ın ne kadar zayıf olduğunu bir kere daha gördük. Birçok skandala rağmen Muhafazakarlar hiçbir şey öğrenmedi ve değişmedi. Bir 5 yıl daha verilirse kaos devam eder." diye konuştu.

Muhafazakar Parti, adaylıktan çekse dahi aday listeleri teslim edildiği için Williams oy pusulalarında yer almaya devam edecek. Williams'ın bu bahisten haksız kazanç elde ettiği kesinleşirse hakkında yasal işlem uygulanacak.