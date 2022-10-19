İngiltere'de Başbakan Truss istifa etmeyecek

İngiltere'de Başbakan Liz Truss istifa etmeyeceğini açık bir şekilde ortaya koydu.

Maliye Bakanı Kwarteng'in geçtiğimiz ay açıkladığı "mini bütçe" sonrası piyasalarda yaşanan kriz nedeniyle tepkileri üzerine çeken Truss, Maliye Bakanı Kwarteng'i görevden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirse de bu tepkileri yatıştırabilmiş değil.

Bugün IPSOS tarafından yayınlanan anket de İngilizlerin yarısından fazlasının Truss'ın istifa etmesi gerektiğini düşündüğünü gösterdi.

Ancak Başbakan Truss aynı görüşte değil. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Stamer'in parlamentodaki konuşmasına yanıt veren Truss, yaptığı açıklamada, "Hata yaptığımı ve üzgün olduğunu açıkça ifade ettim ve şimdi işimize bakma, devam etme zamanı. Ben istifa eden değil mücadele eden biriyim" diye konuştu.

Truss, "Ben ekonomik istikrara sahip olmamız için ulusal çıkarlar çerçevesinde hareket ettim" dedi.

Başbakan Truss ayrıca, Kuzey İrlanda Protokolü'ne tamamen bağlı olduklarını da söyledi.