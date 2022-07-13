İngiltere'de başbakanlık yarışında Maliye Bakanı elendi
İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasından sonra, Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan adaylardan ikisi elendi.
Muhafazakar Parti'de başkanlık ve başbakanın seçimi için yapılan ilk tur oylamada 8 aday arasında eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 88, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss 50 oy aldı.
Parlamentoda 358 milletvekilinin 30’unun desteğini alamayan adayların elendiği yarışta Maliye Bakanı Nadhim Zahavi ile eski Sağlık Bakanlarından Jeremy Hunt barajı geçemedi.
İkinci oylama yarın yapılacak
Zahavi, liderlik yarışındaki rolünün artık sona erdiğini belirterek adaylara şans diledi. İkinci oylama yarın yapılacak.