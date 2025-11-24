İngiltere'de başkente gitmek isteyen daha fazla harcama yapacak! Turist vergisi yolda

İngiltere’de hükümet İngiliz Yetki Devri ve Toplumsal Güçlendirme Yasası kapsamında, Londra’da konaklayan turistlerden “turist vergisi” almaya hazırlanıyor.



İskoçya ve Galler’de ise farklı modellerle konaklama vergisi yürürlüğe girdi. Galler’de 2026’dan itibaren turistlerden gecelik 1,30 sterlin alınacak.

G7 ülkelerinde yüzde oranıyla kesilen vergiler, tüm rezervasyonlar için sabit ücret ve konaklama türüne göre değişen turist vergisi modelleri bulunuyor. New York ve Toronto yüzde üzerinden vergi alırken, New York yılda 493 milyon sterlin topluyor. Tokyo ise sabit ücret alıyor ancak yılda yalnızca 35 milyon sterlin gelir elde edebiliyor.

Yüzde 5’lik vergi ile 240 milyon sterlin gelir

İngiltere’de Fransa ve İtalya’daki gibi ulusal bir “yıldızlı otel sınıflandırma sistemi” olmadığı için Londra’ya yüzde ya da sabit miktar modeli öneriliyor. GLA’nın 2017’deki tahminine göre günlük 1 sterlinlik vergi 91 milyon sterlin, yüzde 5’lik vergi ise 240 milyon sterlin gelir sağlayabilir.

Çalışmada, benzer şehirlerdeki uygulamalarda ziyaretçi kaybının yaşanmadığı, popüler destinasyonlarda turistlerin vergilere karşı daha az duyarlı olduğuna dikkat çekildi. Turist vergisinin gelirinin doğrudan yerel yönetimlere bırakılması halinde ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve iş ortamının güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Toronto’nun gelecek yılki Dünya Kupası öncesi oranı artırdığı örneği anımsatıldı.

Turizm sektörü tepkili

İngiltere Konaklama Endüstrisi Birliği Başkanı Kate Nicholls, düzenlemeye tepki gösterdi. Nicholls, “Bu yalnızca yabancıları değil, Londra’ya iş için, aile ziyareti için ya da konserlere gelen İngilizleri de etkileyecek. Zaten yüzde 20 KDV ödüyoruz. Bu, verginin üzerine vergi demek. Ziyaretçiler azalırsa Londra ekonomisi de zarar görür.” dedi.

Westminster Belediye Lideri Adam Hug, “Gündüz nüfusu 1 milyonun üzerinde, gece nüfusu 200 bin. Hizmetlerin yükünü yerel vergi mükellefleri çekiyor. Konaklama vergisi bu dengeyi düzeltir.” diye konuştu. Southwark ve Brent belediyeleri de uygulamanın yanında. Londra Belediye Başkanı’nın sözcüsü, “Uluslararası şehirlerdeki gibi mütevazı bir turist vergisi ekonomimizi güçlendirir, büyüme sağlar ve Londra’nın küresel konumunu pekiştirir.” ifadesini kullandı.