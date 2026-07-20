İngiltere'de Burnham dönemi: Starmer görevi devrediyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere'de İşçi Partisi lideri ve Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından Andy Burnham, bugün Kral III. Charles ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından ülkenin yeni başbakanı olarak göreve başlayacak.

Starmer'dan son konuşma

Starmer, 22 Haziran'da hem başbakanlık hem de İşçi Partisi liderliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bugün görevini devretmeden önce Downing Street'te son bir veda konuşması yapan Starmer 2024 seçim zaferiyle ülkeye hizmet etme fırsatı bulduğunu belirterek, İngiltere'nin bugün daha güçlü bir konumda olduğunu söyledi.

Starmer, halefi Andy Burnham'a başarı dilerken İngiliz halkına, ekibine ve ailesine teşekkür etti.

Burnham'ın hedefi enflasyon

İşçi Partisi içinde tek aday olarak yarışan Burnham ise 379 milletvekilinin desteğini alarak 17 Temmuz'da partinin yeni lideri seçildi. Manchester'ın eski belediye başkanı ve Makerfield Milletvekili olan Burnham, göreve başlamasının ardından ilk konuşmasında siyasi istikrarı yeniden tesis etmeyi, yaşam maliyetine karşı vatandaşlara "daha fazla nefes alma alanı" sağlamayı ve daha sorumlu bir yönetim anlayışı benimsemeyi hedeflediğini açıklayacak.

Burnham'ın ilk icraatları arasında yeni kabinesini oluşturması ve iç politika önceliklerini açıklaması beklenirken özellikle ekonomi yönetimi, enerji, konut ve kamu hizmetlerinde atacağı adımlar merak ediliyor.