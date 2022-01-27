İngiltere'de COVID-19 kısıtlamaları sona erdi

İngiltere'de COVID-19'un yayılmasını önlemek için alınan kısıtlama kurallarını içeren ve aralık ayı itibarıyla uygulanan B Planı kısıtlamaları bugün sona erdi. İngiltere hükümetinin aldığı kararla, COVID-19'a karşı katı kuralların uygulandığı B planından daha serbest bir uygulama olan A Planı'na geçildi. Bugünden itibaren ülkede toplu taşıma araçlarında veya kapalı alanlarda yüz maskesi takmak ve evden çalışma kuralları kaldırıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşılarımız, testlerimiz ve antivirallerimiz, Avrupa'daki en güçlü savunmalara sahip olmamızı sağlıyor. Ve bu yüzden ülkeye daha fazla özgürlük kazandırarak temkinli bir şekilde Plan A'ya dönmemize izin veriyor" dedi.

Javid, yaptığı açıklamada, "COVID-19 ile yaşamayı öğrenirken bu virüsün hemen gitmeyeceği konusunda ise net olmamız gerekiyor. Bu yüzden henüz olmadıysanız lütfen birinci, ikinci veya güçlendirici aşılarınızı olunuz" şeklinde konuştu.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Susan Hopkins, "Toplumdaki vaka ve hastanede tedavi oranlarındaki son düşüş cesaret verici. Bu, aşı olan ve planı takip eden halk sayesinde. Ancak kayıtsız olmamalıyız. Pandemi henüz bitmedi ve COVID-19'un yayılmasını azaltmak için dikkatli olmaya devam etmemiz gerekecek." dedi. Hopkins, "Herkesi mümkün olan en kısa sürede aşı olmaya, düzenli yanal akış testleri ile kendilerini kontrol etmeye ve semptomları varsa PCR testi yaptırmaya çağırıyorum" dedi.

Enfeksiyon durumunda 5 gün karantina

İngiltere'de COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılarak A Planı kurallarına geçilmesinin ardından yalnızca enfeksiyona yakalanan kişilerin karantina uygulama zorunluluğu devam ediyor. Mevcut kurallara göre COVID-19 enfeksiyonu görülen kişilerin kendilerini 5 gün izole etmesi gerekiyor. COVID-19 olan bir kişiyle temasta bulunan veya aynı evde yaşayan bireylerin ise karantina uygulaması veya PCR testi yaptırmaları gerekmezken, hükümet bu kişiler için günlük yanal akış testleri yaptırmalarını ve eğer belirtileri varsa PCR testi yaptırmalarını öneriyor.

İngiltere'ye gelen tüm yolcular için test kuralı kaldırıldı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, salı günü yaptığı duyuruyla İngiltere'ye 11 Şubat saat 04.00 itibarıyla tam aşılı olarak gelen yolcuların İngiltere'ye geldiklerinde PCR veya antijen testi olmaları zorunluluğunun kaldırıldığını söylemişti.