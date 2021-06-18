İngiltere'de COVID-19'u aşı olmayan gençler yayıyor

Imperial College London tarafından yapılan bir araştırmaya göre, testlerin pozitif çıkma oranı yükseldi. BBC'nin haberine göre vakaların çoğu 5-12 ve 18-24 yaş grubundakiler.

React-1 isimli araştırmada şu veriler paylaşıldı:

Test yapılan 108,911 kişiden 135'inde koronavirüse rastlandı. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 0,1'den 0,15'e yükseldi. Vakaların çoğu 5-12 ve 18-24 yaş grubundakiler Tahmini virüs bulaştırma katsayısı (R0) 1,44.

İngiltere Delta varyantı nedeniyle normalleşmeyi 4 hafta ertelemişti. Ülkede nüfusun yarısından fazlasına iki doz aşı yapıldı.