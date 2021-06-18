İngiltere'de COVID-19'u aşı olmayan gençler yayıyor
İngiltere'de yapılan bir COVID-19 araştırması ilginç bir sonuç ortaya koydu. Araştırmaya göre ülkede henüz aşı olmayan gençler hastalığı bulaştırıyor.
Imperial College London tarafından yapılan bir araştırmaya göre, testlerin pozitif çıkma oranı yükseldi. BBC'nin haberine göre vakaların çoğu 5-12 ve 18-24 yaş grubundakiler.
React-1 isimli araştırmada şu veriler paylaşıldı:
Test yapılan 108,911 kişiden 135'inde koronavirüse rastlandı. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 0,1'den 0,15'e yükseldi. Vakaların çoğu 5-12 ve 18-24 yaş grubundakiler Tahmini virüs bulaştırma katsayısı (R0) 1,44.
İngiltere Delta varyantı nedeniyle normalleşmeyi 4 hafta ertelemişti. Ülkede nüfusun yarısından fazlasına iki doz aşı yapıldı.