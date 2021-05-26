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İngiltere’de COVID-19’un yeni türü "üçlü mutasyonu" araştırılıyor

 İngiltere’de bilim insanları, ülkenin Yorkshire bölgesinde 49 kişide  görüldüğü belirtilen COVID-19’un yeni türü "üçlü mutasyonu”  araştırıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere’de bilim insanları, Yorkshire bölgesinde 49 kişide tespit edilen yeni bir COVID-19 türü "üçlü mutasyonu"  araştırdıklarını açıkladı.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından  yapılan açıklamada, “AV.1” olarak adlandırılan yeni türün yakından  izlediği belirtildi. Sağlık yetkilileri, şu anda AV.1 türünün şiddetli  bir hastalığa neden olma veya COVID-19 aşılarını daha az etkili hale  getirme gibi kanıtlamış bir riski olmadığını aktardı.

Halk Sağlığı, yeni üçlü mutasyonun şu anda “araştırılan bir tür”  olarak nitelendirildiğini ancak araştırmalarda türün yüksek bir risk  oluşturduğu tespit edilirse, "endişe verici tür" olarak  tanımlanacağını ifade etti.

COVID-19’un diğer türlerinde görülen üç önemli mutasyonu taşıdığı  için "üçlü mutasyon" olarak adlandırılan yeni türün (E484K) Güney Afrika ve Brezilya, (N439K) İskoçya ve (P681H) İngiltere’de görülen COVID-19 türlerinin özelliklerini taşıdığı belirtildi. Üçlü mutasyonun  nereden geldiği henüz tespit edilmedi.

Halk Sağlığından Dr. Kev Smith, "üçlü mutasyon kombinasyonunun" ilk  kez birkaç hafta önce keşfedilmesinden bu yana araştırıldığını  belirterek, "Virüsü şimdiye kadar tespit ettiğimiz insanlar üzerinde  özellikle daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaşamadık. Kişiler diğer  korona virüs varyantlarına göre daha fazla hastalanmıyorlar. Bu  nedenle özellikle endişelenecek bir şey görmüyoruz" ifadelerini  kullandı.

Sheffield’ın Halk Sağlığı Müdürü Greg Fell, İngiltere Halk Sağlığı ve NHS’nin Test ve Takip uygulamasının yetkilileri ile beraber  çalıştığını belirtti. Fell, halkın paniğe kapılmamasını tavsiye ederek, "Yönergeleri izleyin, ellerinizi düzenli olarak yıkamaya devam edin ve  kapalı alanlarda maske takın" dedi.