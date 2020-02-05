İngiltere'de dizel ve benzinli araçların yasaklanma tarihi 5 yıl geri çekildi

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, iklim değişikliği ile mücadele planı kapsamında daha önce yeni dizel, benzinli ve hibrit araç satışının yasaklanması için öngörülen tarihin 2040 yılından 2035'e çekildiği bildirildi.

Açıklamada, hükümetin, hem elektrik hem de benzinle çalışan hibrit araçları ilk kez yasak kapsamına alması dikkati çekti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kasım 2020'de İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) dün yapılan tanıtım toplantısında, "Bir ülke olarak, bir toplum olarak, bir gezegen olarak, bir tür olarak; harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümeti, daha önce ülkede sera gazı emisyonunu 2050 yıl itibarıyla yüzde sıfır seviyesine indirmeyi taahhüt etmişti.