İngiltere'de düşük ücretli çalışanlarda maaş artışı yavaşladı

İngiltere'de yayımlanan son veriler, düşük ücretli çalışanlar için maaş artış hızının yavaşlamaya başladığına işaret ediyor. İş gücü piyasasında görülen zayıflama, ücret artışlarının enflasyon karşısında dirençli kalan kesimlerde bile pazarlık gücünü azaltıyor.

İş arama platformu Indeed'in verilerine göre, düşük ücretli pozisyonlar için ilan edilen maaşlar ekim ayını kapsayan dönemde yıllık bazda yüzde 5,9 arttı. Bu oran, bir önceki ay kaydedilen ve son yedi ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,6'ya kıyasla gerilemeye işaret ederken, nisan ayından bu yana ilk yavaşlama olarak kayda geçti.

İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu tarafından yayımlanan ayrı bir rapor da, 26 Kasım'daki vergi artışlarını içeren bütçe öncesinde iş gücü piyasasındaki zayıflamanın sürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre, aktif iş ilanı sayısı kasım ayında aylık bazda yüzde 11,2 azaldı. Teslimat sürücüsü ve posta çalışanı gibi Noel dönemine yönelik geçici işlerde de geçen yıla kıyasla daha düşük bir işe alım seviyesi gözlendi.

Söz konusu veriler, İngiltere Merkez Bankası'nın bu hafta piyasalarda geniş ölçüde beklenen faiz indirimi beklentilerini destekliyor. Para Politikası Komitesi'nde, kalıcı fiyat baskılarından ziyade yumuşayan iş gücü piyasasının risk oluşturduğu yönündeki görüşlerin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.