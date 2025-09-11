İngiltere’de e-posta krizi: Epstein'e 'en iyi dostum' diyen Washington Büyükelçisi görevden alındı

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson, ismi yeniden Jeffrey Epstein skandalına karışınca görevden alındı.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalar ışığında Başbakan Keir Starmer, Dışişleri Bakanı’ndan (Yvette Cooper) Büyükelçi’yi görevden almasını istedi” denildi.

Açıklamada, Epstein ile Mandelson arasındaki yazışmaların, aralarındaki yakın ilişkiyi ortaya koyduğu, bunun atama döneminde bilinmediği belirtildi. Ayrıca Mandelson’ın Epstein’ın yargılanmasına karşı açıklamalarda bulunduğunun ortaya çıktığı da kaydedildi.

“En iyi dostum” hitabı skandalı büyüttü

Şubat ayında Washington Büyükelçiliğine atanan Mandelson’ın 2003’te Epstein’a yazdığı doğum günü mesajında, “En iyi dostum” ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Doğum günü mesajında şu ifadeler yer alıyordu:

“Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız.”

“Pişmanlık duyuyor”

BBC’ye açıklama yapan Mandelson’ın sözcüsü ise, büyükelçinin Epstein ile tanıştırıldığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.

İngiliz hükümeti, “Epstein’ın suçlarının mağdurlarını düşünerek büyükelçilik görevinden alınma kararı derhal uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.