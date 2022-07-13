İngiltere’de enerji şirketlerine yüksek fatura uyarısı

İngiliz enerji denetim kurumu Ofgem, 6 enerji şirketini yüksek fatura nedeniyle uyardı. Ofgem’den yapılan açıklamada, ülkede enerji fiyatlarının bu yıl içinde yüzde 54 artış kaydetmesine rağmen, bazı tüketici faturalarının iki katına çıktığı belirtildi.

Açıklamada ülkede faaliyet gösteren Ecotricity, Good Energy, Green Energy UK, Utilita Energy, TruEnergy ve UK Energy Incubator Hub adlı altı enerji şirketinin uyarıldığı kaydedildi.

Ofgem açıklamasında enerji şirketlerinden tüketicilerin banka hesaplarından doğrudan alınan aylık ödemelerin kontrol edilmesi istendi.

Açıklamafa görüşlerine yer verilen Ofgem Üst Yönetcisi Jonathan Brearley, “Enerji tedarikçisi şirketler krizin yaşandığı şu dönemde tüketicileri desteklemek için ellerinden geleni yapmalı.” ifadesini kullandı.