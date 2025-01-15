İngiltere'de enflasyon beklenmedik bir şekilde geriledi

Ekonomistler enflasyonun aralık ayında da yüzde yüzde 2,6 olmasını bekliyorlardı.

Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Finansal piyasaların 6 Şubatta faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek yüzde 4,5'e çekmesini beklediği İngiltere Merkez Bankası, kasım ayı başında enflasyonun aralık ayında yüzde 2,5 olacağını tahmin etmişti.

Aralık ayında enerji, gıda, alkol ve tütün hariç çekirdek enflasyon yıllık yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. kasım ayında yüzde 3,5 olmuştu.

Konut sahiplerinin konut maliyetlerini içeren Tüketici Fiyatları Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı ve yıllık yüzde 3,5 oldu. Kasım ayında aylık oran yüzde 0,4 ve yıllık oran yüzde 3,5 olmuştu.