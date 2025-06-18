İngiltere'de enflasyon beklentilere paralel geriledi
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) açıkladığı verilere göre, İngiltere’de yıllık enflasyon Mayıs 2025’te yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Nisan ayında yüzde 3,5 seviyesinde olan enflasyon, beklentilerle uyumlu şekilde hafif geriledi. Enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit kaldı. ONS yetkilileri, düşüşte hava yolu taşımacılığı ve akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin etkili olduğunu belirtti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Mayıs 2025'e ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Nisan ayında yüzde 3,5 seviyesinde olan yıllık enflasyon piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde mayıs ayında hafif gerileyerek yüzde 3,4'e düştü.
Çekirdek enflasyon da beklentilerine paralel
Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon da aynı dönemde yüzde 3,5 seviyesinde ölçüldü. Bu oran da piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.
ONS Başekonomist Vekili Richard Heys, verilerle ilgili değerlendirmesinde, enflasyonda sınırlı bir değişim yaşandığını belirtti. Heys, özellikle hava yolu ulaşımı ve akaryakıt fiyatlarında gözlenen düşüşün bu sonuçta etkili olduğunu ifade etti.