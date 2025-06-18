İngiltere'de enflasyon beklentilere paralel geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Mayıs 2025'e ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Nisan ayında yüzde 3,5 seviyesinde olan yıllık enflasyon piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde mayıs ayında hafif gerileyerek yüzde 3,4'e düştü.

Çekirdek enflasyon da beklentilerine paralel

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon da aynı dönemde yüzde 3,5 seviyesinde ölçüldü. Bu oran da piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ONS Başekonomist Vekili Richard Heys, verilerle ilgili değerlendirmesinde, enflasyonda sınırlı bir değişim yaşandığını belirtti. Heys, özellikle hava yolu ulaşımı ve akaryakıt fiyatlarında gözlenen düşüşün bu sonuçta etkili olduğunu ifade etti.