İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

İngiltere'de kasım ayına ilişkin enflasyon verileri, fiyat artışlarında yavaşlamaya işaret etti. Açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,2 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3,2 olarak kaydedildi. Böylece yıllık TÜFE, ekim ayında ölçülen yüzde 3,6 seviyesinin altına indi. Piyasa beklentisi aylık değişimin sıfır, yıllık artışın ise yüzde 3,5 olması yönündeydi.

Enerji ve gıda gibi oynak kalemler dışarıda bırakıldığında hesaplanan çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti. Önceki ay bu oran yüzde 3,4 olarak açıklanmıştı.

Perakende fiyat endeksi aylık geriledi

Perakende fiyat endeksi (RPI) kasımda aylık yüzde 0,4 gerilerken, yıllık artış yüzde 3,8 oldu. Sahip olunan konut maliyetlerini de içeren CPIH yıllık enflasyonu ise yüzde 3,5'e düşerken, aylık bazda yüzde 0,1 azaldı.

Gıda ve alkolsüz içecekler ile alkol ve tütün grupları, aylık değişimde hem CPIH hem de TÜFE üzerinde en büyük aşağı yönlü etkiyi yaptı. Enerji, gıda, alkol ve tütün hariç çekirdek CPIH yıllık bazda yüzde 3,5'e inerken, CPIH mal enflasyonu yüzde 2,6'dan yüzde 2,1'e geriledi, hizmet enflasyonu ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e düştü. Çekirdek TÜFE'de mal enflasyonu yüzde 2,1'e, hizmet enflasyonu yüzde 4,4'e geriledi.