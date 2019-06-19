İngiltere'de enflasyon hedefe ulaştı

19 Haziran 2019

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 2 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki ay yüzde 2,1 seviyesinde artış kaydetmişti.

İngiltere'de geçen ay ulaşım ücretlerinin aylık bazda yüzde 3,8 seviyesinde azalması, ülkede enflasyon artışının mayısta yavaşlamasına katkıda bulundu.

Ernst & Young Başekonomisti Howard Archer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın geri kalanında İngiltere'de enflasyonun mevcut seviyelerde seyretmesinin beklendiğini kaydederek, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecine ilişkin belirsizliklerin ekonomik görünümü zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Archer, enflasyonda BoE'nin hedef seviyesine ulaşılmış olması ve ekonomideki mevcut belirsizlikler nedeniyle bankanın yılın geri kalanında politika faiz oranını yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutmasının beklendiğini aktardı.

Konut fiyatları hız kesti

Konut fiyatları, nisanda yıllık bazda yüzde 1,4'lük artış kaydetmesine karşın hız kesti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede konut fiyatları nisanda yüzde 1,4 arttı. İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetmişti.

Ülkede, son üç yıldır konut fiyatlarındaki artış hızında düzenli bir yavaşlama dikkati çekiyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da ise nisan ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

Londra’da bir önceki ayda da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2,5 daralmıştı.

Verilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan PricewaterhouseCoopers Ekonomisti Jamie Durham, özellikle Londra başta olmak üzere İngiltere’de konut fiyatlarının şu anda geçen yaz ki seviyesinden daha düşük olduğunu belirtti.

Durham, “İngiltere’de son verilere göre ortalama bir konutun fiyatı 229 bin sterline düştü. Geçen yılın ağustos ayında bu 232 bin sterlin seviyesindeydi.” İfadesini kullandı.

Kaynak: AA