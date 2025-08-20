İngiltere’de enflasyon yüzde 3,8 ile 18 ayın zirvesinde

Temmuz’da beklentileri aşan enflasyon, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğine dair belirsizlikleri artırdı.

Resmi verilere göre, çekirdek enflasyon da yüzde 3,8’e yükselirken, BoE’nin yakından izlediği hizmet enflasyonu yüzde 4,7’den yüzde 5’e çıktı. Ulaştırma kaleminde, özellikle uçak biletleri 2001’den bu yana en sert artışı kaydederek yükselişe öncülük etti. Gıda ve alkolsüz içecekler de yıllık yüzde 4,9 artışla enflasyona katkı yaptı.

BoE, kısa süre önce politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4’e çekmişti. Ancak karar, Para Politikası Komitesi’nde 5’e karşı 4 oyla alınarak politika yapıcılar arasındaki derin görüş ayrılıklarını ortaya koydu. Yüksek enflasyon, zayıflayan iş gücü piyasası ve yavaşlayan büyüme arasındaki hassas denge tartışmaları artırıyor.

İşsizlik oranındaki artışa rağmen maaşlardaki yüzde 5 civarındaki yükseliş, fiyat baskılarının sürdüğünü gösteriyor. Analistler, bu verilerin BoE’nin temkinli bir duruşunu güçlendirdiğini belirtiyor. İngiltere İşverenler Konfederasyonu’ndan Martin Sartorius, “İkinci tur etkiler riski nedeniyle Merkez Bankası kısa vadede para politikasını hızla gevşetmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.