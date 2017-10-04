İngiltere'de gıda fiyatları arttı
İngiltere'de mağazalarda gıda fiyatları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 arttı. Bu, Kasım 2013'ten bu yana görülen en büyük fiyat artışı oldu.
Eylül ayında, İngiltere'de mağazalarda gıda fiyatlarında Kasım 2013'ten bu yana görülen en büyük fiyat artışı yaşandı.
Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, mağazalarda gıda fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 arttı. Yıllık bazda artış ağustos ayında yüzde 1,3 seviyesindeydi.
Eylül ayında mağazalarda tüm fiyatlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 geriledi. Bu, Mayıs 2013'ten bu yana görülen en küçük düşüş oldu. Ağustosta fiyatlar yüzde 0,3 gerilemişti.