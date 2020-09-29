İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor

29 Eylül 2020

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 143 kişide koronavirüs (COVID-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 42 bin 72'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 143 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 446 bin 156'ya yükseldi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle 2 bin 49 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, bunlardan 297'si yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere'de daha önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 25 Eylül'de açıklanan 6 bin 874 vaka olmuştu.

Avrupa'da COVID-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA