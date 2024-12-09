İngiltere'de iş dünyası güveni Ocak 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi

BDO'nun İyimserlik Endeksi bir önceki aya göre 5,81 puan düşerek 93,49'a gerileyerek Ağustos 2021'den bu yana aylık bazda en büyük düşüşü kaydetti.

BDO, hem hizmet hem de imalat sektörlerinde kaydedilen düşüşün "işletmelerin Sonbahar Bütçesi'ndeki duyurulara verdiği ani tepkiyi yansıtmasının muhtemel olduğunu" söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves 30 Ekim'de çok beklenen ve bir dizi vergi artışını içeren Sonbahar bütçesini açıkladı. Bunların başında, işverenler tarafından ödenen Ulusal Sigorta (NI) bordro vergisinde bir artış ve Ulusal Yaşam Ücretinde bir yükseliş vardı.