İngiltere'de işe alımlar sert fren yaptı

İngiltere'de iş gücü piyasasında yılın son ayında yavaşlama sinyalleri öne çıkarken, kalıcı pozisyonlarda başlangıç maaşlarındaki artış dikkat çekti.

Recruitment and Employment Confederation (REC) ile KPMG tarafından yayımlanan aylık ankete göre, işe alımlar aralık ayında üst üste 39'uncu kez geriledi ve son dört ayın en sert düşüşü kaydedildi.

Mayıstan bu yana en hızlı artış

Ankete katılan işverenler, Rachel Reeves'in 2024 bütçesinde duyurduğu bordro vergisi artışının, işe alım konusunda daha temkinli davranmalarında etkili olduğunu belirtti. Verilere göre kalıcı çalışanlar için ortalama başlangıç maaşları mayıs ayından bu yana en hızlı artışı gösterse de uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

KPMG CEO'su ve İngiltere kıdemli ortağı Jon Holt, mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde, "2025 sonunda işgücü piyasası hâlâ temkin sinyali veriyor. Artan maliyet baskıları ve küresel belirsizlik nedeniyle birçok firma işe alımı durduruyor ve geçici personel kullanarak esneklik sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Zayıflama geçici olabilir"

REC CEO'su Neil Carberry ise aralık ayındaki zayıflamanın geçici olabileceğini ve 2025'in ikinci yarısında görülen toparlanmanın ardından yaşanan kısa süreli bir duraksamaya işaret ettiğini söyledi.

Anket sonuçlarına göre, kalıcı personel yerleştirme endeksi kasım ayındaki 45,5 seviyesinden 44,3'e gerileyerek ağustostan bu yana en düşük düzeyini gördü. Geçici işe alım endeksi de 48,8'den 47,6'ya indi. Kalıcı pozisyonlar için aday bulunabilirliği artarken, açık pozisyon sayısında düşüş yaşandı.

Öte yandan Bank of England, aralık ayında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e çekti. Piyasalarda, 2026 yılı içinde bir veya iki ilave faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor.