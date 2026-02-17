İngiltere'de işsizlik 5 yılın zirvesinde

İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 5,2'ye yükselerek yaklaşık son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin yayımladığı iş gücü verilerine göre, işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,2 puan arttı.

Bu oran, Kasım 2020-Ocak 2021 döneminden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekti.

Kamuda maaş artışları hızını kesti

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, istihdam piyasasında işe alım faaliyetlerinin zayıfladığını ve işsizliğin yükseliş eğiliminde olduğunu belirtti.

McKeown, özel sektörde ücret artış hızının yavaşlayarak son beş yılın en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti. Kamu sektöründe ise maaş artışlarının hız kesse de görece yüksek seyrini sürdürdüğü kaydedildi.