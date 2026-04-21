İngiltere'de işsizlik düştü, maaş artışı yavaşladı
İngiltere'de işsizlik Aralık 2025-Şubat 2026 döneminde yüzde 4,9'a gerilerken, ücret artışındaki yavaşlama dikkat çekti. Office for National Statistics verilerine göre düzenli maaşlardaki yıllık artış yüzde 3,6 ile son 5 yılın en düşük seviyesine indi.
Office for National Statistics (ONS) verilerine göre, Aralık 2025-Şubat 2026 döneminde işsizlik oranı çeyreklik bazda 0,2 puan azalarak yüzde 4,9 seviyesine geriledi.
Ücret artışında yavaşlama
Aynı dönemde çalışanların ikramiye hariç düzenli maaşlarında yıllık artış yüzde 3,6 olarak kaydedilirken, ikramiyeler dahil ücretlerdeki artış yüzde 3,8 oldu.
ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verileri değerlendirirken düzenli maaşlardaki artışın son beş yılın en düşük seviyesine indiğine işaret etti.
McKeown, ülkede aktif olarak iş aramayanların sayısında artış yaşandığını belirtirken, iş arayanlar arasında "az sayıda öğrencinin" yer aldığını ifade etti.