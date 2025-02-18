İngiltere'de istihdam ocakta arttı

Ocak 2025'e ilişkin ilk tahminler, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sadece yüzde 0,2'lik bir değişimle 30,4 milyon bordrolu çalışan olduğunu ortaya koydu.

2025 yılı ocak ayında bordrolu çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak 21 bin kişi yükseldi.

Kasım 2024'e kıyasla Aralık 2024 için Birleşik Krallık'taki bordrolu çalışan artışı, son bültende bildirilen 47 binlik düşüşten 14 binlik düşüşe revize edildi.

Ocak 2025'e ilişkin ilk tahminler aylık medyan ücretin Ocak 2024'e kıyasla yüzde 5,7 oranında arttığını gösterdi. Ocak 2025'te medyan ücretteki yıllık artış yüzde 10,4 ile en yüksek konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe, en düşük ise yüzde 2,9 ile finans ve sigorta sektöründe gerçekleşti.