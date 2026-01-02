İngiltere'de konut fiyatları 2025'i düşüşle kapattı

İngiltere'de konut fiyatları, 2025 yılının son ayında beklenmedik bir düşüş kaydederek yılı zayıf bir görünümle tamamladı. Nationwide Building Society tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde konut fiyatları Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,4 geriledi. Bu gelişmeyle birlikte yıllık artış oranı yüzde 0,6'ya düşerek Nisan 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Ortalama konut fiyatında da düşüş

Piyasa beklentileri, Aralık ayında konut fiyatlarının aylık yüzde 0,1 artması ve yıllık artışın yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ancak Kasım ayında yüzde 1,8 olan yıllık artış oranı, Aralık'ta belirgin şekilde yavaşladı. Mevsimsellikten arındırılmış konut fiyat endeksi Aralık'ta 543,0 seviyesine gerilerken, Kasım ayında endeks 545,2 olarak ölçülmüştü. Ortalama konut fiyatı da aynı dönemde 272.998 sterlinden 271.068 sterline düştü.

Bölgesel verilere bakıldığında, Kuzey İrlanda üst üste üçüncü yılda da konut fiyatlarının en güçlü arttığı bölge oldu. Bölgede fiyatlar 2025 genelinde yüzde 9,7 yükseldi. Doğu Anglia ise yıl genelinde yüzde 0,8'lik düşüşle en zayıf performans gösteren bölge olarak öne çıktı.