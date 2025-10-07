İngiltere'de konut fiyatları eylülde geriledi

Halifax verilerine göre İngiltere'de ortalama konut fiyatı eylül ayında yüzde 0,3 düşüşle 298 bin 184 sterline indi. Aylık bazda 794 sterlinlik bu gerileme, ağustosta kaydedilen hafif artışın ardından geldi.

2024'ten bu yana en düşük seviye

Son üç aylık dönemde fiyatlar yüzde 0,4 artış gösterirken, yıllık artış oranı yüzde 1,3 ile Nisan 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Ekonomistler ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,2 artış bekliyordu.

Halifax Mortgage Direktörü Amanda Bryden, "Eylül ayındaki hafif düşüş, genel olarak istikrarlı kalan bir konut piyasasını yansıtıyor. Fiyatlar yıl başından bu yana yüzde 0,3 arttı" dedi.

Konutun fiyatı yıllık arttı

Bryden, fiyatların bölgeye ve konut tipine göre önemli farklılıklar gösterdiğini vurgulayarak, "İlk kez ev alacaklar için tipik bir konutun fiyatı 236 bin 811 sterlin ve bu rakam yıllık bazda yüzde 1,7 arttı" ifadelerini kullandı.

Daha düşük mortgage faiz oranları ve istikrarlı ücret artışlarının alıcı güvenini desteklediğini söyleyen Bryden, ekonomik belirsizliklere rağmen yılın geri kalanında ılımlı bir fiyat artışı öngördüklerini de belirtti.