İngiltere'de konut fiyatları rekor kırdı

İngiltere'de konut fiyatları şubat ayında yeniden artış göstererek tarihi zirveye ulaştı. Halifax tarafından yayımlanan verilere göre ortalama konut fiyatı aylık bazda yüzde 0,3 yükselerek 301 bin 151 sterline çıktı. Yıllık artış ise yüzde 1,3 olarak hesaplandı. Böylece fiyatlarda son dört ayın en güçlü yükselişi kaydedilmiş oldu.

Küresel belirsizlik ve faiz riski

Buna karşın Orta Doğu'da devam eden savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkileri, konut piyasasına yönelik riskleri artırıyor. Jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları güçlendirebileceği ve olası faiz indirimlerini erteleyebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan HSBC ve Nationwide başta olmak üzere büyük kredi kuruluşlarının borçlanma maliyetlerini yükseltmeye hazırlandığı bildirildi. Moneyfacts verileri de ortalama iki yıllık sabit faizli mortgage oranının yüzde 4,83 seviyesine çıktığını ortaya koydu.

Uzmanlardan piyasa güveni uyarısı

Konut danışmanlık şirketi Knight Frank'tan Tom Bill, piyasadaki risklere dikkat çekerek, "Uzayan bir çatışma, enflasyonu artırarak faiz indirimlerini geciktirebilir ve piyasa güvenini zayıflatabilir" ifadelerini kullandı.

Bölgesel fiyatlarda ayrışma

Bölgesel veriler ülke genelinde farklı eğilimlere işaret etti. Başkent Londra'da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 1 gerilerken, güneydoğu İngiltere'de düşüş oranı yüzde 2,2 oldu.

Buna karşılık Kuzey İrlanda yüzde 6,3 ile en güçlü fiyat artışının görüldüğü bölge olarak öne çıktı. İngiltere'nin kuzeybatısında fiyatlar yüzde 2,9, kuzeydoğusunda ise yüzde 3,5 yükseldi.

Toparlanma beklentisi sürüyor

Ekonomistler, konut piyasasında yılın ilerleyen dönemlerinde toparlanma ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. Capital Economics ekonomisti Ashley Webb, toparlanma beklentisini koruduklarını ancak jeopolitik risklerin süreci sınırlayabileceğini ifade etti. Webb, çatışmanın uzaması halinde daha sınırlı faiz indirimi ve zayıf konut talebinin piyasadaki iyileşmeyi baskılayabileceğini dile getirdi.