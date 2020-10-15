İngiltere'de kritik AB görüşmesi: Tamam mı, devam mı?

15 Ekim 2020

Sky News muhaberi Sam Coates'in haberine göre, Birleşik Krallık'ın baş müzakerecisi David Frost, bugün Başbakan Boris Johnson ile bir araya gelerek Avrupa Birliği ile görüşmelerin devam edip etmeyeceğini konuşacak.

Coates, Twitter üzerinden verdiği haberde, "David Frost, Başbakan Johnson ile bir araya gelerek AB ile müzakereler devam etmeli mi yoksa anlaşmasız ticaret için planlamaya mı başlanması gerektiğini konuşacak" dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, 7 Ekim'de Brexit görüşmelerinde bir anlaşmaya varılması için son gün olarak 15 Ekim tarihini kabul ettiğini ve bir anlaşma imzalanmadığı takdirde durumu "kabul edeceğini" ve anlaşmasız Brexit yoluna gidileceğini söylemişti.

Birleşik Krallık'ın baş müzakerecisi David Frost'un Başbakan Johnson ile bugün yapacağı görüşmede, gelecek haftalarda bir anlaşma imzalanacağına inandığını söylemesi üzerine, müzakerelere devam edilmesi gereğine ikna etmeye çalışacağı ve Johnson'ın Frost'a kulak vereceği öngörülüyor.