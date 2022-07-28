İngiltere’de mahkeme kararı ilk kez kamerayla kaydedilip TV'lerde yayınlandı

BBC’nin haberine göre, 25 yaşındaki Ben Oliver, 2021’de 74 yaşındaki yatağa bağlı dedesi David’i bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Yargıç Sarah Munro QC, Oliver’a müebbet ile en az 10 yıl hapis cezası verdi. Yargıcın kararı İngiltere tarihinde ilk kez kaydedildi ve TV'lerde yayınlanarak hukuk tarihine geçti.

Adalet Bakanı Dominic Raab, yaptığı açıklamada, "Ülkede, önemli suçlardan yargılanan kişilerin cezasını kameralar ile kayıt almak şeffaflığı artıracak ve adalet sistemine olan güveni güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Bakan Raab, bu uygulamayla halkın adaletin sağlandığını görebileceğini ve yargıçların kararlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını vurguladı.