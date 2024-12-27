İngiltere'de mali sıkıntı yaşayan perakendeci sayısı artıyor

İflas ve yeniden yapılandırma uygulayıcısı Begbies Traynor tarafından yayınlanan rapora göre, İngiltere'de 1 Ekim ile 16 Aralık arasındaki dönemde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 25'lik bir artışla 2 bin 124 perakendeci sıkıntıya girdi.

Begbies Traynor'a göre, sorunlu perakendecilerin sayısındaki artış muhtemelen maliyetlerdeki artıştan kaynaklandı ve işverenler için harcamaları artıracak olan Sonbahar Bütçesi'nin onaylanmasıyla aynı zamana denk geldi. Kasım ayında satışların beklenenden zayıf olması da perakendecileri etkiledi.

"Sektör önemli bir baskı altında"

Firmanın ortaklarından Julie Palmer, perakendecilik sektörünün baskı altında olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu yıl bazı Birleşik Krallık perakendecilerinin dayanıklılığını ve uyum yeteneğini ortaya koydu. Ancak, sektör önemli bir baskı altında kalmaya devam ediyor. Bazı perakendecilerin finansal baskıları etkili bir şekilde yönetmenin yollarını bulduğu açık. Ancak diğerleri, özellikle de genel perakendeciler, artan operasyonel maliyetlerin ve sıkışan tüketici harcamalarının ağırlığı altında mücadele ediyor."