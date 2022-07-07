İngiltere'de neler oluyor? İngiltere'de istifa eden bakanlar hangileri?

Birleşik Krallık'ta Başbakan Boris Johnson dönemi sona eriyor. COVID-19 pandemisi dönemiden bu yana sert şekilde eleştirilen Johnson, hükümetin koyduğu pandemi kısıtlamalarını ihlal etmesiyle gündeme gelmiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Ardından Muhafazakar Parti'nin Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkında ortaya atılan taciz iddiaları Johnson'a karşı muhalefeti artırmıştı.

İngiltere'de neler oluyor? Bakanlar neden istifa ediyor?

Partygate Skandalı olarak anılan olaylarların ardından mecliste özür dileyen Johnson, artan eleştirilere karşı istifa etmeyeceğini, ara seçimleri kaybetmesi halinde dahi görevde kalacağını söylemişti. 6 Haziran'da parti meclis gurubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanan Boris Johnson'a kendi partisinden de muhalefetin artması zor günlerin habercisi olarak yorumlanmıştı.

İki bakanla başladı, istifalar ard arda geldi

Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifaları sonrasında İngiltere'de istifalar peş peşe geşdi.

Sunak ve Javid istifa mektuplarında İngiltere halkının yetkin bir şekilde yönetilmediğini ve halkın hükümete karşı güveninin zedelendiğine urgu yaptı.

İki bakanın istifasının ardından as Ticaret Elçisi Andrew Murrison, Muhafazakar Parti Başkan Yardımcısı Bin Afolami, Kuzey İrlanda Parlamento Özel Sekreteri Jonathan Gullis, Sağlık ve Sosyal Bakım Parlamento Özel Sekreteri Sadiq Bhatti, Ulaşım Parlamento Özel Sekreteri Nicola Richards, Galler Parlamento Özel Sekreteri Virgina Crosbie, Kenya Ticaret Elçisi Theo Clarke, Başsavcı Alex Chalk, Ulaşım Parlamento Özel Sekreteri Laura Trott, Birleşik Krallık Çocuklardan Sorumlu Bakan Will Quince, Birleşik Krallık Okul Standartlarından Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker, İş Parlamento Özel Sekreteri Felicity Buchan, Birleşik Krallık Hazine Ekonomi Bakanı John Glen, Adalet Bakanlığı Devlet Bakanı Vicroria Atkins, İskan Bakanı Stuart Andrew ve Çevre Bakanlığı Parlamento Dışişleri Müsteşarı Jo Churchill istifa etti.