İngiltere'de oy kullanma yaşı 16'ya iniyor

İngiltere hükümeti, yapılacak yasal düzenlemeyle birlikte genel seçimlerde oy kullanma yaşının 18'den 16'ya indirileceğini duyurdu.

Hükümetin yazılı açıklamasına göre, demokrasiyi daha kapsayıcı hale getirmeyi hedefleyen bu adımla, 16 yaşındaki bireyler ülkedeki tüm seçimlerde sandık başına gidebilecek. Açıklamada, çalışarak, vergi ödeyerek ve askerlik görevini üstlenerek topluma katkı sağlayan gençlerin, artık siyasi kararlarda da söz sahibi olacağı vurgulandı.

Halkın demokrasiye olan güvenine katkı sağlayacak

Bu düzenlemenin, demokratik katılımı artıracağı ve halkın demokrasiye olan güveninin yeniden tesis edilmesine katkı sunacağı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Angela Rayner da konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasimize olan kamu güveni çok uzun bir süredir zedelendi ve kurumlarımıza olan inancın azalmasına izin verildi. Katılımın önündeki engelleri kaldırmak için harekete geçerek daha fazla insanın İngiltere demokrasisine dahil olma fırsatına sahip olmasını sağlayacak, değişim planımızı destekleyecek ve manifestomuzda yer alan 16 yaşındakilere oy kullanma hakkı verme taahhüdümüzü yerine getireceğiz"

1,5 milyon genç oy kullanma hakkı kazanacak

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 1,5 milyon 16 ve 17 yaşındaki genç, bir sonraki genel seçimde oy kullanma hakkı kazanacak.

İngiltere'de oy kullanma yaşı en son 1969 yılında 21'den 18'e çekilmişti. İskoçya ve Galler'de 16-17 yaş arası gençler halihazırda yerel seçimlerde oy kullanabiliyor.