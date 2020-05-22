İngiltere'de perakende satışlarda rekor düşüş

22 Mayıs 2020

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre nisan ayında perakende satışlar Mart ayına göre yüzde 18,1 azaldı. Mart ayında da satışlar yüzde 5,2 düşmüştü. Nisan ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 düştü.



Akaryakıt hariç tutulduğunda Nisan ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 15,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 18,4 geriledi. Mağaza dışı satışlar sektörü dışındaki tüm sektörlerde satış hacimleri Nisan ayında düşerken, mağaza dışı perakendede satışlar yüzde

18 arttı. Ayrıca alkol satışları da yüzde 2,3 yükseldi.



Nisan ayında giyim eşyası satışları Mart'a göre yüzde 50,2 azaldı. Mart'ta yüzde 34,9 düşüş olmuştu.