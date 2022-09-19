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İngiltere'de saygı duruşunda çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı esnada tarihi saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalmaması nedeniyle acil soruşturma başlatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yerel saatle 20.00’de ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmış, saygı duruşunun başlangıcında ve bitişinde dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalması planlanmıştı. Big Ben etrafında toplanan binlerce kişi çan sesi beklerken, saat kulesinin çanları çalmadı.

İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ancak yarın devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" dedi.

Yarın sabah saatlerinde Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı defnedilmek üzere Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve nakil sırasında dakikada bir Big Ben’in çanları çalacak.

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