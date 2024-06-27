İngiltere'de seçim: Sunak ve Starmer, canlı yayında karşı karşıya geldi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer, önümüzdeki perşembe günü yapılacak olan genel seçimlerden önceki son TV tartışmasında vergi, göçmenlik, cinsiyet eşitliği ve Brexit konularına yoğunlaştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Muhafazakar Parti lideri Sunak, BBC'nin 75 dakikalık etkinliğinde Starmer'ı vergi artışı planları ve yasa dışı göçle başa çıkma konusunda bir planı olmamakla suçladı.

"Siz gerçekten elimizdekilerin en iyisi misiniz?"

Starmer ise, Sunak'ı finansal destek olmaksızın vergi vaatleri vermekle ve seçmenlerden "bihaber olmakla" suçlayarak cevap verdi. Nottingham Trent Üniversitesi'nde yapılan etkinlikte iki lider de halktan gelecek soruları bilmiyordu. Katılımcılardan biri, "Siz ikiniz gerçekten elimizdekilerin en iyisi misiniz?" diye sordu.

İşçi Partisi lideri, Sunak'ı, genel seçim zamanlamasıyla ilgili bahis oynadığı iddia edilen Muhafazakar adaylar konusundaki tepkisini eleştirdi. Sunak, "Mevcut konuların ciddiyeti ve hassasiyeti göz önüne alındığında bunların doğru şekilde ele alınması benim için önemliydi ve ben de öyle yaptım" diyerek yanıt verdi.

Seçim anketleri İşçi Partisi'nin zaferini öngörürken, bu TV tartışması Sunak'ın seçimden önce durumu tersine çevirmek için son şansı olabilir. Bu nedenle tartışmada mücadeleyi bırakmadı. Seçim kampanyasının başında olduğu gibi, rakibini vergi konusunda ezmeye çalıştı.

Daily Telegraph'ta çıkan, İşçi Partisi'nden Darren Jones'un ekonomiyi karbondan arındırmanın yüz milyarlarca sterline mal olacağını söylediği bir habere dikkat çekti. Starmer, harcamayı taahhüt ettiği hükümet parasının yanı sıra yatırımcıların da gelmesini istemelerinin kesinlikle doğru olduğunu söyledi.

Emeklilik vergisi tartışması

Sunak ayrıca izleyicilere, olası bir İşçi Partisi hükümeti altında "emeklilerin, emeklilik vergisine tabi olacağını" söyledi. BBC Doğrulama Servisi'ne göre, Muhafazakar Parti, emeklilik vergisi alınmayacağını taahhüt etmişti ancak İşçi Partisi bu konuda yorum yapmadı. Dolayısıyla bu, İşçi Partisi'nin emeklilik vergisi planladığı anlamına gelmiyor.

Starmer ilk tartışmaya göre daha sertti. Başbakan'ın izleyicilere "En az 2 bin pound daha fazla vergi ödemeyi göze alabilir misiniz?" diye sormasının ardından onu "yalanı tekrarlamakla" itham etti.

"Serbest dolaşımı kabul etmiyoruz"

Küçük bir işletme sahibi Avrupa Birliği ile ticareti geliştirmek için ne yapacaklarını sorduğunda iki lider Brexit konusuyla karşı karşıya kadı. Sunak, AB ile yeni bir ticaret anlaşması yapmanın tek yolu olarak "serbest dolaşıma" izin vermeyi işaret ederken Starmer ise, "AB'ye geri gitmiyoruz, tek pazara veya gümrük birliğine yeniden katılmıyoruz ve serbest dolaşımı kabul etmiyoruz" dedi, "Yaptığımız berbat anlaşmadan daha iyi bir anlaşma yapabileceğimizi biliyorum ve çıkıp bunun için savaşacağım" sözlerini ekledi.

Sunak, rakibine yasa dışı göç ve küçük tekne geçişlerinin durdurulması konusunda sorular yöneltti. Starmer, Sunak'ın bazı sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planlarından bahsederken Başbakan defalarca Starmer'ın planlarını sorarak onu susturdu.

"Sunak, gerçek dünyanın kaygılarından kopuk"

Ardından Starmer'a, İngiltere'den ret alan sığınmacıları geri göndermek için Taliban'la bir anlaşma yapmayı planlayıp planlamadığını sordu.

Tartışma boyunca Starmer kendisinin İngiltere ve Galler'deki başsavcılık kariyerine ve “işçi sınıfı” geçmişine değindi. Sunak'a "gerçek dünyanın kaygılarından kopuk olduğunu" söyledi.

İşçi Partisi lideri, Muhafazakar rakibini sosyal yardımlar konusundan uzak olmakla suçlarken stüdyodaki izleyicilerden alkış aldı. Starmer, insanların işlerine geri dönmesi yönündeki planlarını özetlerken Sunak'a şunları söyledi:

"Eğer ülke çapındaki dinleyicileri daha sık dinlerseniz, o kadar da kopuk olmayabilirsiniz"