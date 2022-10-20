İngiltere'de siyasi kriz: Başbakan Truss'a olan destek azalıyor

Dün İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın istifası, parlamentodaki vekiller arasındaki tartışma ve itişmelerden sonra Başbakan Liz Truss iktidar koltuğunu korumaya çalışıyor.

Liz Truss'ın altıncı haftayı dolduran başbakanlık görevi sırasında hükümetin vergi ve kamu bütçesi planının tahvil piyasasındaki büyük çalkantının üzerine iptal edilmesi ve maliye bakanının görevden alınmasının üstünden daha bir hafta geçmeden dün içişleri bakanı istifa etti.

Dün akşam ise parlamentoda yaşanan kargaşa, partisinin başbakana verdiği desteğin azaldığına işaret etti.

Parlamentoda İşçi Partisi'nin verdiği bir tasarı görüşülürken Muhafazakâr Parti'nin iç disiplinden sorumlu vekilleri bu oylamanın hükümete karşı güvenoyu olarak görülebileceğini belirterek, tüm partinin birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini belirtti.

Tasarı 326'ya karşı 230 oyla reddedildi ve hükümetin tasarısı kabul edildi. Ancak vekiller arasında "güvenoyu" tartışması yaşandı.

"Disiplin altüst oldu, bu şekilde devam edemeyiz"

Muhalif kanat, Truss önderliğindeki Muhafazakâr Parti vekillerinin bu oylama sırasında hükümetin kararı lehine oy vermeleri için zorlandıkları ve aksi takdirde disiplin cezasına maruz kalabileceklerine dair şikayette bulundular. Ancak Muhafazakâr Partili iki vekil, böyle bir zorlamaya şahit olmadıklarını ifade ettiler.

Daha sonra Muhafazakâr Parti iç disiplininden sorumlu baş vekilin istifa ettiğine dair haberler çıksa da, hükümetin yaptığı açıklamada başbakanın parti disiplin yetkilisi ve onun yardımcısına "güveninin tam" olduğu belirtildi.

"Parti disiplininden sorumlu yetkililer, hükümeti destekleme konusunda başarısız olan Muhafazakâr Parti milletvekilleriyle konuşacak" diyen hükümet sözcüsü, "Makul bir gerekçe öne sürmeden, hükümet lehine oy vermeyenler orantılı bir disiplin işlemini bekleyebilirler" dedi.

Muhafazakâr Partili bir vekil, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Disiplin altüst oldu, bu şekilde devam edemeyiz" dedi.

Birkaç vekil, Truss'ı derhal istifaya çağırıp, onun yerini kimin alabileceğini tartıştı.

Truss, istifa etmemekte kararlı

Truss ise milletvekillerine verdiği cevapta, yaptığı hatalardan dolayı üzüntü duyduğunu ancak istifa etmeyeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, resmi bir belgeyi şahsi e-posta hesabından parlamentodaki bir meslektaşına göndererek kuralları ihlal ettiğini belirterek dün istifasını sundu. Truss, Grant Shapps'ı içişleri bakanı olarak atadı.

Öte yandan, ITV'nin haberine göre, Muhafazakâr Parti'nin liderlerinin seçilmesi ve değiştirilmesinden sorumlu 1922 Komitesi'nden bir üye, Başbakan Truss'ın bugün başbakanlık koltuğunu korumasının pek olası olmadığını ifade etti.