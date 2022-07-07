İngiltere'de siyasi kriz: Johnson istifa mektubunu yazıyor

İngiltere'de hükümet krizi derinleşti. İstifa haberleri peş peşe gelirken, Boris Johnson’un koltuğu bırakıp bırakmayacağı merak ediliyordu. İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre Başbakan Johnson görevinden ayrılmayı kabul etti. Yeni lider seçilene kadar görevde kalacak. Sun ve Mirror gazetelerinin muhabirleri de istifa haberini duyurdu.



Bu arada İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi de istifa eden bakanlar arasına katıldı. Zahawi göreve geleli daha 36 saat olmadan sunduğu istifasında Başbakan Johnson'ın artık görevi bırakması gerektiğini söyledi. Zahawi, Başbakan Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, "İçinde bulunulan durum sürdürülebilir değil ve sizin için, Muhafazakar Parti için ve en önemlisi ülke için sadece daha da kötüleşecek. Şimdi doğru şeyi yapmalı ve gitmelisiniz" dedi.

Hükümetin 5’te 1’inin istifa ettiği siyasi krizin ardında, pandemiyi iyi yönetememek ve milyonlarca İngiliz vatandaşına uygulanan katı kısıtlamalar sırasında Downing 10 Numara’da partilere katılmakla itibarı sarsılan Başbakan Boris Johnson’un kendi partisinden gelen “istifa et” çağrılarına da kulak asmaması yatıyor.

Salı günü iki bakanın istifasıyla başlayan siyasi krizde, çarşamba günü 31 isim daha “Artık hükümetin ‘dürüstlük, bütünlük ve karşılıklı saygı’ içinde çalışamadığına” atıf yapan açıklamalarla görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Görevi bırakmaya niyeti olmadığı anlaşılan Boris Johnson, İngiliz basınındaki haberlere göre kendisini ilk istifaya çağıran ismi, kabinenin üst düzey üyelerinden Bölgesel Kalkınma Bakanı Michael Gove'u da görevden aldı. Kabine içinde Johnson’a vekillerin “onurunla git” mesajı verdikleri, istifa etmemesi durumunda gelecek hafta Salı günü Muhafazakar Parti içinde gerçekleşecek güven oylamasıyla kesinlikle görevden alınacağını aktardıkları belirtiliyor.

Bu sabah da Hazine Bakan Yardımcısı Helen Whately ile Kuzey İrlanda Bakanı Brondon Lewis istifalarını duyurdular. Lewis, Johnson’a yakın isimlerden biri olarak biliniyor ancak istifasına ilişkin açıklamasında Lewis, “Bu hükümet artık dürüstlük, bütünlük ve karşılıklı saygı temelinde faaliyet göstermiyor” ifadelerini kullandı. Bu istifalara Devlet Bakanı Damian Hinds ve Kültür Bakan Yardımcısı Chris Philp de katıldı.

“Partygate” skandalı etkili oldu

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da COVID-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı. “Partygate” adıyla skandallar tarihine geçen olayda Johnson dışında bir çok isim görevden alınmış veya görevinden istifa etmişti. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran'da güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı. Gelecek hafta Muhafazakar Parti içinde gerçekleşecek güven oylamasını kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılıyor. Ancak bu boyutta bir istifa dalgasının ardından Johnson’un kendi partisinden güven oyu alıp almayacağı meçhul.

Sterlin düşüşte

Gelişmeler sterlini dolar karşısında 2020 Mart'tan bu yana en düşük düzeylere geriletti. Temmuz 2021'de 1,41 zirvelerinde olan sterlin/dolar, Mart 2020'de 1,14 ile tarihinin en düşük düzeyini görmüştü. Sterlin Temmuz 2022'nin ilk haftasında dolar karşısında 1,20'nin de altına inmiş durumda. İngiltere Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımlarıyla haziranda tekrar 1,26 düzeylerine kadar çıkan parite istifalarla sert düşerek TSİ 11:00 itibariyle 1,187 seviyesine kadar indi.