İngiltere’de skandal: 28 milyar sterlinlik kamu kaynağı teröristlere ve suç örgütlerine gitmiş olabilir

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İngiltere’de kamu harcamalarına ilişkin ortaya çıkan yeni bir rapor siyasi gündemi sarstı. Hükümet yardımları, Covid-19 destek paketleri ve çeşitli kamu fonlarının önemli bir bölümünün terör örgütleri, organize suç ağları ve yabancı devletlerle bağlantılı kuruluşlara ulaştığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, söz konusu raporun yaratacağı siyasi sonuçlar nedeniyle uzun süre kamuoyundan gizlendiği öne sürülüyor.

İngiltere Kabine Ofisi tarafından hazırlanan ve daha sonra basına sızan dosyada, 2015 ile 2021 yılları arasında 28 milyar sterlinden fazla kamu kaynağının uygunsuz kişi ve kuruluşların eline geçtiği belirtildi.

Raporda, kamu fonlarının önemli bölümünün suç örgütleri, aşırılık yanlısı gruplar ve ulusal güvenlik açısından risk oluşturan yapılara ulaştığı değerlendirildi.

Covid destekleri terör bağlantılı kişilere gitmiş olabilir

İncelemede yer alan en dikkat çekici iddialardan biri, Covid-19 döneminde verilen bazı kredi ve desteklerin Suriye’deki DEAŞ mensuplarına kadar ulaşmış olabileceği yönündeki tespitler oldu.

Ayrıca pandemi döneminde dağıtılan bazı ekonomik desteklerin denetim eksiklikleri nedeniyle amacı dışında kullanıldığı ifade edildi.

Rusya ve Çin bağlantılı şirketler de raporda yer aldı

Raporda, Rus devletine bağlantılı şirketlerin çeşitli hibelerden yararlandığı ve bazı araştırma yatırımlarının Çin ordusuyla ilişkili şirketlere fayda sağlayabilecek projelere yöneldiği iddialarına da yer verildi.

Terörle mücadele fonlarında da tartışmalı tespitler

İngiltere’nin terörle mücadele amacıyla ayırdığı bazı kaynakların, Batı karşıtı görüşleri savunan aşırılık yanlısı gruplara ulaştığı da raporda öne sürüldü. Yetkililerin, fonların kullanım süreçlerinde yeterli kontrol mekanizmalarının işletilemediği yönünde değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

Organize suç örgütleri sistemden yararlandı

Rapora göre kamu yardımlarının önemli bir bölümü organize suç şebekelerinin hedefi haline geldi. İnsan kaçakçılığı yapan grupların sahte başvurularla konut ve engelli yardımlarından yararlandığı, bazı suç ağlarının kamu destek sistemlerini sistematik şekilde istismar ettiği belirtildi.

Yasa dışı göçe teşvik iddiası

Kaynaklara göre Doğu Avrupa bağlantılı bir suç ağı ve düşman bir devletle ilişkili yapıların, İngiltere’deki hibe mekanizmalarını kullanarak yasa dışı göçü teşvik etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Bu iddialar, ülkenin sınır güvenliği ve göç politikaları konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Covid harcamalarının faturası büyüyor

İngiliz hükümetinin hesaplamalarına göre Covid-19 salgınının toplam maliyetinin yaklaşık 385 milyar sterline ulaştığı tahmin ediliyor.

Bu rakamın içinde işletmelere verilen krediler, hibeler ve ekonomik destek paketleri de yer alıyor. Parlamento tarafından hazırlanan ayrı bir raporda ise yalnızca pandemi döneminde dolandırıcılık ve hatalar nedeniyle 10,9 milyar sterlinlik kayıp yaşandığı belirtilmişti.

İşçi Partisi hükümeti tasarruf vurgusu yaptı

Mevcut İşçi Partisi hükümeti ise göreve geldikten sonra kamu kaynaklarının korunmasına yönelik yeni önlemler aldığını açıkladı.

Kabine Ofisi sözcüsü, son bir yılda dolandırıcılığın önlenmesi ve geri kazanım çalışmaları sayesinde vergi mükelleflerine ait 7,5 milyar sterlinden fazla kaynağın korunduğunu belirterek, daha gelişmiş veri analiz sistemleri ve uzman soruşturmacılar sayesinde usulsüzlüklerin daha hızlı tespit edildiğini ifade etti.