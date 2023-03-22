İngiltere'de son 7 yılın en büyük kira artışı

İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) tarafında yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de ev kiraları yıllık bazda yüzde 4,6 artış gösterdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ONS Konut Piyasaları Başkanı Aimee Nortn, "İngiltere’de kiralar artmaya devam ediyor. Ülkede konut kiralarında Şubat ayı itibariyle yıllık bazda 2016 yılından bu yana en sert yükseliş kaydedildi” ifadelerini kullandı.

Ortalama 290 bin sterlin

Diğer yandan açkılamada, konut fiyatlarının Ocak'ta yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldiği belirtilerek, ülkede ortalama konut fiyatlarının son bir yılda yaklaşık 17 bin sterlin artışla 290 bin sterline ulaştığı kaydedildi.

İstatistik kurumunun açıklamasında, İngiltere’de ülke genelinde konut fiyatlarının Ocak'ta aylık bazda ise yüzde 0,6 gerilediği kaydedildi.