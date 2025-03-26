İngiltere'de şubat ayı enflasyon oranı açıklandı

İngiltere'de şubat ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon Şubat ayında yüzde 2,8'e geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 3 seviyesindeydi. Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon ülkede şubat ayında bir miktar gerilese de İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etmiş oldu.

Hizmet fiyatları bir önceki aya göre değişmedi

BoE'deki faiz belirleyicileri için kilit bir odak noktası olan hizmet fiyatları bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5 artarken, gıda ve enerji fiyatlarındaki daha değişken hareketleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon oranı yüzde 3,5'e geriledi.

Faiz indiriminde "temkinli ve dikkatli1 vurgusu

Avrupalı emsallerinden daha yavaş düşürdükleri için daha fazla faiz indirimini değerlendirirken “temkinli ve dikkatli” olacaklarını söyledi.

BoE Başkanı Andrew Bailey geçen haftaki toplantıda “Faiz oranlarının hala kademeli olarak düşme yolunda olduğunu düşünüyoruz” dedi