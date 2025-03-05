İngiltere'de Şubat ayında satılan her 4 araçtan biri elektrikli

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), 2025 Şubat ayına ilişkin araç satış verilerini açıkladı.

Ülkede toplam araç satışları yıllık bazda yüzde 1 düşüşle 84 bin 54 olarak gerçekleşti. Bu azalışla, İngiltere'de toplam araç satışları düşüş eğilimini beşinci aya taşıdı.

Toplam elektrikli araçların yüzde 18'i Tesla

Elektrikli araç satışları söz konusu dönemde yüzde 41,7 artarak 21 bin 244 oldu. Böylece, geçen ay satılan her dört araçtan biri elektrikli olarak kayıtlara geçti. İngiltere'de geçen ay satılan Tesla marka araç sayısı 3 bin 850 ile toplam elektrikli araçların yaklaşık yüzde 18'ini oluşturdu.

SMMT, gelecek ay elektrikli araç satışlarındaki büyümenin hızlanmasını bekliyor.