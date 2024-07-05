İngiltere’de tarihi seçim: İşçi Partisi 14 yıl sonra iktidar oldu

İngiltere'nin müstakbel başbakanı İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Londra'da yaptığı konuşmada, partinin son seçimden bu yana değişimine katkı verenlere teşekkür etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Starmer, "değişmiş bir İşçi Partisi olarak ülkeyi yönetecekleri" sözünü verdi.

61 yaşındaki siyasetçi "Açık konuşmam gerekirse, bu çok güzel bir his" dedi.

Muhafazakar Parti'nin son kabinesinde yer alan birçok bakan ilk sonuçlara göre milletekili olamadı.

Sunak özür diledi

Seçim bölgesinden milletvekili seçilmeyi başaran Rishi Sunak burada yaptığı konuşmada Keir Starmer'ı aradığını, tebrik ettiğini söyledi ve "Bu seçimi İşçi Partisi kazandı" dedi.

Sunak, seçim yenilgisinin sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi ve "Özür dilerim" dedi.

BBC'nin seçim sonuçlarına ilişkin analizi İşçi Partisi'nin 410 civarında sandalye kazanacağını gösteriyor.

Avam Kamarası'nda çoğunluk için 326 oy gerekiyordu.

Muhafazakar Parti ise aynı tahmine göre 144 sandalyede kalacak.

İşçi Partisi yaklaşık beş sene önce yapılan genel seçimde 203 sandalye almıştı.

Bu sonuçlara göre İşçi Partisi, beş sene içinde sandalye sayısını iki katın üzerine çıkarmış olacak.

İktidarı kaybeden Muhafazakar Parti'nin beş sene önceki sandalye sayısı 365'ti.

1945'ten bu yana ilk kez temmuz

İngiltere’de seçmenler 1945 yılından bu yana ilk kez Temmuz ayında yapılan bir genel seçimde oy kullandı.

Sandıklar yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açıldı ve 22.00'de (TSİ 00.00) kapandı.

Seçimler için 40 bin sandık kullanıldı.

İngiltere'de seçimler nasıl yapılıyor?

İngiltere'de dar bölge seçim sistemi uygulanıyor.

650 seçim bölgesinde en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

Bir partinin Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etmesi için en az 326 milletvekili çıkarması gerekiyor.

En çok milletvekili çıkaran partinin lideri başbakan seçiliyor ve Kral tarafından hükümeti kurmakla görevlendiriliyor. İkinci sıradaki partinin lideri ise ana muhalefet lideri oluyor.

Eğer hiçbir parti Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde edemezse, en çok oy alan parti koalisyon hükümeti veya azınlık hükümeti kurabiliyor.

Adayların çoğu bir siyasi partiyi temsil etse de bazıları bağımsız olarak yarışıyor.

Bu seçimde bağımsız adaylardan biri de, yine Londra’da Islington North seçim bölgesinde yarışan İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn'di.

Corbyn burada İşçi Partisi adayıyla yarıştığı seçimi kazandı.

İngiltere'de daha önce son genel seçim 12 Aralık 2019'da yapılmıştı.

Seçimi o dönem liderliğini Boris Johnson'ın yaptığı Muhafazakar Parti kazanmış, parti oyların yüzde 43,6'sını alarak 365 milletvekili çıkarmıştı.