İngiltere'de Trump'a boykot

26 Nisan 2019

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile Avam Kamarası Başkanı John Bercow, haziran ayında ülkeye devlet ziyareti gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Donald Trump onuruna verilecek yemeğe katılmayacaklarını açıkladı.

Haziran ayında ülkeyi ziyaret edecek Trump'ın onuruna verilecek yemek için kendisine yapılan daveti geri çeviren Corbyn, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Theresa May uluslararası anlaşmaları yırtan, iklim değişikliğini inkara destek veren, ırkçı ve kadın düşmanı dil kullanan bir başkanı onurlandırmak için devlet ziyaretine kırmızı halı sermemeli." ifadelerini kullandı.

ABD ile önemli bir ilişkiyi sürdürmenin, bir "devlet ziyaretinin görkemini ve törenselliğini gerektirmediğini" belirten Corbyn, "Başbakanın bir kez daha bu ABD yönetiminin önünde eğilmeyi seçmiş olması üzücüdür." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow’un da Trump onuruna verilecek yemeğe katılmayacağı açıklandı.

Bercow’un ofisinden yapılan açıklamada, "Başkan, yemeğe davet edildi ancak gitmeyecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA